Reggio Calabria: alla Mediterranea il seminario su “la nuova frontiera per la manutenzione impianti” | FOTO

Si è svolto giorno 13 aprile 2023, presso l’Aula Magna “ A. Quistelli “dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Seminario tecnico: “la nuova frontiera per la manutenzione impianti, formazione e valutazione del rischio nella prevenzione incendi – i ddmm 01, 02 e 03 settembre 2021”. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria è da sempre promotore sulla divulgazione della sicurezza antincendio nel territorio Provinciale. L’evento promosso dal comando dei VVF di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Collegio dei Geometri e Geometri laureati, l’Ordine dei Periti di Reggio Calabria, e patrocinato dall’Università Mediterranea, dalla Camera di Commercio e dall’ESEFS – Ente Scuola Edile per la

Formazione e la Sicurezza di Reggio Calabria.

Oggetto del seminario sono state le principali novità introdotte con i DDMM 01, 02 E 03 settembre 2021 che compongono un quadro completo relativo alle professionalità e alle incombenze afferenti la gestione e la formazione nei luoghi di lavoro. I tre decreti, emanati dal

Ministero dell’Interno nel corso del 2021, hanno abrogato il DM 10 marzo 1998 che per più di vent’anni ha normato le misure generali antincendio delle attività lavorative e la relativa valutazione dei rischi.

In particolare il seminario tecnico ha trattato le seguenti tematiche:

DM. 1 settembre 2021 – Decreto “controlli”. Questo Decreto stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3 del D.Lgs 81/08. Le tematiche che vengono affrontate dal decreto riguardano non solo i controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio, ma anche la qualificazione dei tecnici manutentori, i

quali devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per come previsto dall’art. 4 del Decreto e dall’allegato II. DM. 2 settembre 2021 – Decreto “GSA” . Tale Decreto introduce importanti novità negli adempimenti a carico dei “datori di lavoro” in merito alla predisposizione dei Piani di Emergenza, alla formazione e alla frequenza di aggiornamento della formazione degli addetti antincendio e infine in merito alla qualificazione dei docenti che erogano corsi antincendio. DM. 3 settembre 2021 – Decreto “MINI CODICE” con il quale viene introdotto un vero e proprio MINI-CODICE per la valutazione del rischio di incendio e vengono specificate, nel dettaglio, le misure di prevenzione e protezione, nonché le misure organizzative e gestionali antincendio che devono essere adottate nei luoghi di lavoro cosiddetti a basso rischio di incendio. Infine si è discusso del regime sanzionatorio connesso all’attività di manutenzione, formazione e

valutazione del rischio. Ad aprire i lavori del seminario il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Prof. Giuseppe Zimbalatti che dopo i saluti di rito, ha sottolineato il suo compiacimento nell’ospitare nell’aula magna dell’università un evento dall’altissimo valore tecnico professionale e formativo avvalorato dalla numerosa presenza di professionisti. A seguire i saluti dei Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali, rispettivamente Arch. Ilario Tassone, Ing. Francesco Foti, Dott. Forestale Antonino Sgro’, Geom. Giuseppe Germanò’ ( delegato dal Presidente del Collegio), Per.Ind. Angelo Porgo e la delegata di ESEFS Dott.ssa Francesca Maria Maviglia (delegata del Presidente), i quali hanno condiviso e divulgato l’iniziativa quale attività di formazione e informazione rivolta non solo ai propri iscritti ma all’intera comunità imprenditoriale reggina.

L’evento ha rappresentato anche un momento di grande sinergia e collaborazione fra i vari Ordini, Collegi Professionali e le istituzioni. I relatori del seminario come da programma sono stati: l’ing. Eros Mannino e l’ing. Michele Mazzaro, rispettivamente Direttore e Vicario della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, l’ing. Maurizio Lucia Direttore Regionale Vigili del Fuoco Calabria, l’ing. Maria Cavaliere Comandante Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, l’ing. Antonino De Benedetto Vice Comandante Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, l’ing. Emilio Collini funzionario Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, P.I. Romolo Stilo, Funzionario Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. A moderare l’evento l’arch. Santina Dattola segretario del Consiglio dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria. A chiudere i lavori del seminario il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco che ha espresso piena soddisfazione sulla giornata informativa/formativa, congratulandosi con chi ha contribuito alla buona riuscita dell’evento e ringraziando tutti i partecipanti per l’attenzione e l’interesse dimostrato auspicando ad una maggiore sinergia tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tra i suoi compiti istituzionali svolge attività di vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi, e gli Ordini e Collegi dei professionisti del settore al fine unico di diffondere e far attuare tutte le norme di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori e delle attività stesse. Gli argomenti trattati, considerata la tematica di ampio interesse, ha registrato una sala gremita di numerosi professionisti, tecnici del settore e personale dei vigili del fuoco giunti anche dalle varie province della Calabria. Erano inoltre presenti le autorità militari e civili e i loro delegati alla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.