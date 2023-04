Reggio Calabria, tutto pronto per la 2ª edizione della Manifestazione “Sport per tutti”

StrettoWeb

Ai nastri di partenza la II edizione della Manifestazione “Sport per tutti” promossa dall’Associazione ASD Erreccitre ETS APS che coniuga Sport e Sociale, con il contributo dei fondi PAC Calabria 2014-2020 Asse VI della Regione Calabria.

È un evento sportivo multidisciplinare in quanto presenta azioni sportive, educative, di conoscenza del territorio, rivolto a giovani di età compresa tra i 5 ed i 17 anni che nel periodo della manifestazione avranno la possibilità di sperimentare diverse attività: Motoria, Basket, Calcio, Pallavolo e Pallascout, pre sportive, sportive con metodologie e strategie di formazione innovative adeguate alle diverse fasce di età, il tutto giocando e divertendosi così come tutte le attività proposte e sviluppate dalla nostra associazione nell’ultimo decennio in quanto costituita da capi scout e tecnici tesserati.

Una settimana ricca di sessioni come indispensabili strumenti di crescita personale per i ragazzi con maggiori difficoltà sociali e come leva di inclusione sociale e attività educative toccando i temi dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sport e salute ed alla solidarietà, nonché attività di conoscenza del territorio con tour culturali ed escursioni naturali. Tutte le attività saranno gratuite.