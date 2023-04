Reggio Calabria, mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti dell’ASP: importante accordo con i sindacati

StrettoWeb

Trovato finalmente una soluzione alla storica mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti dell’ASP di Reggio Calabria nel periodo 01 maggio 2016-31 dicembre 2022.

In data 3 aprile 2023, i rappresentanti sindacali hanno trovato una intesa, con la Direzione Aziendale che consente di riconoscere ai dipendenti di poter usufruire dei buoni pasto e di dirimere l’enorme contenzioso ad oggi esistente (decreti ingiuntivi, sentenze già passate in giudicato e giudizi in itinere) che opprimono l’Azienda e sono forieri di spese aggiuntive per la stessa.

L’accordo raggiunto apre un nuovo corso nelle relazioni sindacali e consente di dare riscontro ai lavoratori con:

L’erogazione di massimo 8 (otto ) Buoni Pasto pro-capite mensile per gli anni da maggio 2016-a dicembre 2022, ferma restando la verifica delle presenze in servizio dei dipendenti risultanti dalla banca dati esistente presso l’Ufficio GRU dell’ASP di Reggio Calabria;

Il presente accordo si applica anche al personale turnista h/12 e h/24;

I dipendenti, all’esito di tale accordo, comunicheranno la rinuncia al contenzioso in essere e a qualsivoglia ulteriore pretesa ancorchè non azionata e riguardante il periodo sopra indicato.

L’erogazione dei buoni pasto avverrà entro il 30 giugno 2023.

Al termine dell’accordo le parti si sono date atto sulla necessità di definire a stretto giro una nuova regolamentazione sulla fruizione dei buoni pasto con decorrenza giuridica dal 01/01/2023.