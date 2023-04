Reggio Calabria: a Maggio l’evento “Fascino Mediterraneo”

StrettoWeb

Si terrà a Maggio a Reggio Calabria l’evento “Fascino Mediterraneo”, un Concorso Nazionale/Internazionale contro il Femminicidio ed ogni altra forma di violenza. Un Progetto studiato e voluto, raggiunto da diverse regioni d’Italia e condotto da grandi professionisti: Elena Presti e Alessandro Cassata. Direzione di Gianni Gandi. Produttore programma televisivo Gran Gala Italia.

“Fascino Mediterraneo” è oggi uno dei concorsi di bellezza più partecipati in Italia da donne e uomini di diverse età, grazie all’impegno, alla tenacia ed alla professionalità della Patron del Concorso “Carla Terranova” che, per questa edizione ha scelto di realizzare la finale nella sua terra di origine la nostra Calabria.

Il concorso sarà così strutturato:

Giorno 26 Maggio 2023 ci sarà’ l’evento epocale di inizio di una bellissima sfilata dei partecipanti al concorso con vestiti della Magna Grecia realizzati da stilisti, sul lungomare di Reggio di Calabria raggiungendo l’anfiteatro ed il Castello Aragonese, allietando il tutto con cena e festa presso il Ristorante Luna Ribelle.

Giorno 27 Maggio ci sarà la Finalissima Nazionale di Fascino Mediterraneo presso Sala Pitasi a Mossorrofa, con concorso dei partecipanti innanzi giuria esperta. Due Eventi fantastici promossi dalla Patron Carla Terranova, la quale ha voluto a tutti i costi, con forza e tenacia portare la decima edizione nella bella città di Reggio Calabria. Con fatica ma tanto amore ha fatto sì che questo concorso approdasse nella regione a lei natia. Era un suo sogno e come sempre i suoi sogni si realizzano. Un grande Concorso conosciuto oramai in Italia e all’estero per le sue tematiche dove si vivono momenti emozionanti all’interno della manifestazione. Terranova è affiancata dalla sua associazione “Fascino Mediterraneo a difesa delle donne e non solo”.

Carla non si ferma mai e il suo grido durante la manifestazione e’ sempre più forte e commovente: “Non molliamo ragazze!”, la lotta contro il femminicidio è una goccia in fondo all’oceano ma se si continua a lottare questa goccia si trasformerà in un grande mare.

Perché Carla Terranova ha scelto di chiamare il suo concorso Fascino Mediterraneo? Perché Fascino non ha nè età nè sesso, tutti possono partecipare.