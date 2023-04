Il 28 aprile il forum “Madri sole, politiche regionali e comunali per il sostegno all’autonomia”

StrettoWeb

In Calabria secondo gli ultimi dati Istat sono circa trentamila i nuclei monogenitoriali composti da donne sole con figli minori. Una fascia sociale in aumento che soffre la mancanza di una rete di protezione sociale e di politiche regionali e locali di aiuto e sostegno per la loro autonomia.

Questa constatazione, accompagnata dalle continue istanze di aiuto che pervengono presso gli sportelli delle realtà sociali che si occupano di fasce svantaggiate, ha sollecitato il Centro Comunitario Agape e la Cooperativa sociale Soleinsieme, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria-Settore Welfare ad avviare un percorso di confronto e dialogo tra Istituzioni ed Enti del Terzo Settore, che culminerà nel Forum sul tema “Madri sole, politiche regionali e comunali per il sostegno all’autonomia”, che si svolgerà venerdì 28 aprile alle ore 15.00 presso la Sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio.

Gli obiettivi del forum sono:

attivare una lettura condivisa della condizione delle madri sole in Calabria

verificare le risposte che il sistema del welfare in Calabria sta garantendo e le criticità

individuare politiche nazionali, regionali e locali necessarie per favorire percorsi verso l’autonomia

Introdurranno i lavori, coordinati da Lucia Lipari, Vicepresidente del Centro Comunitario Agape: Angela Martino, Assessore alla Politiche di Genere del Comune di Reggio Calabria e Giusy Nuri, Presidente della cooperativa Soleinsieme. Dopo i saluti del sindaco Paolo Brunetti, Giovanna Vingelli, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali Unical, farà un’analisi della condizione delle madri sole in Calabria; Demetrio Delfino, Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, illustrerà le attività e le prospettive d’intervento del Comune di Reggio Calabria. Luciano Squillaci, portavoce del Forum regionale Terzo settore, analizzerà quali sono le risposte del welfare, mentre Piero Siclari, Presidente della Piccola Opera Papa Giovanni, esporrà quali sono le esigenze e le criticità emerse nei percorsi di uscita dai centri di accoglienza delle donne vittime di violenza. Seguirà Lucia Di Furia, Commissaria Asp Reggio Calabria, sull’impegno dei consultori nella tutela della maternità. Sul ruolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria interverrà Domenico Mantegna, Consigliere Delegato al Welfare, Politiche del Lavoro e Formazione Professionale.

Invitato anche Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, per un intervento sul ruolo e gli impegni della Regione Calabria. Chiuderà il cerchio degli interventi Tilde Minasi, Senatore della Repubblica, a cui seguirà Mario Nasone, Presidente del Centro Comunitario Agape.

L’iniziativa conclude il percorso intrapreso da Soleinsieme e Agape nel progetto “Cir.Co.Lo: Circolare Oltre l’Orizzonte”, cofinanziato dall’Unione Europea-Fondo sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2022.