Reggio Calabria, lutto per la morte del dottor Pino Dattola

Reggio Calabria piange il dottor Pino Dattola, venuto a mancare qualche giorno fa a soli 66 anni. Molti i messaggi di cordoglio sui social. Dattola era psichiatra e psicoterapeuta presso il Dipartimento di Psichiatria Reggio Calabria e direttore della sede di Messina dello IACP – Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona.

E proprio la sede di Roma dello IACP gli ha dedicato un post di cordoglio: “Abbiamo perso una persona preziosa, un collega che ci ha insegnato tanto e che ha fortemente contribuito alla crescita della nostra comunità di apprendimento. Buon viaggio Pino Dattola, sarai sempre con noi in tutti i tuoi insegnamenti“.

“Pino Dattola me lo ricordo come un professionista preparato e competente – scrive qualcuno sul suo profilo Facebook –. Un uomo dotto ma non solo. Con un’intelligenza così acuta, brillante, non potevi che rimanerne abbagliata. E’ stato un docente originale e mai banale. L’avrei ascoltato per ore. Uno psichiatra e uno psicoterapeuta davvero eccellente. Oggi una cara amica mi scrive che ha lasciato questa vita così, improvvisamente. E io penso che abbiamo davvero poco tempo per brillare e chi lo fa lascia un vuoto irrisarcibile e nessun rimedio”.