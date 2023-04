Reggio Calabria: domani al Liceo Campanella incontro di formazione per docenti

StrettoWeb

“A scuola da Catullo (e altri). Imparare il latino leggendo gli autori latini”: è il titolo dell’incontro di formazione per docenti che sarà tenuto venerdì 14 p.v., alle 15:00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria dalla Prof.ssa Manuela Padovan, esperta di didattica delle lingue classiche, con all’attivo numerose pubblicazioni inerenti all’insegnamento del latino. L’evento, che si colloca nell’ambito delle attività in programma per la III Giornata Mondiale della Lingua Latina, nasce dalla collaborazione tra il Liceo reggino e l’Istituto di Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni, in sinergia con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), delegazioni “Ibico”, Reggio Calabria, e “Columna Rhegina”, Villa San Giovanni, e con l’Agenzia Editoriale Scopelliti di Reggio Calabria. Nella prima parte dell’incontro, la relatrice illustrerà la sua proposta metodologica per la didattica del latino che mira a superare l’approccio grammaticale tradizionale, ponendo al centro dell’insegnamento linguistico l’incontro dell’alunno con il testo d’autore e con la civiltà di Roma antica. A seguire, la Prof.ssa Padovan animerà un’attività laboratoriale, durante la quale verranno simulate le diverse fasi e possibilità di applicazione pratica del suo metodo.

“La formazione e l’aggiornamento professionali – spiega il Dirigente Scolastico del “Campanella”, Carmen Lucisano – sono al centro della nostra “mission” e da sempre ci piace accogliere i docenti del territorio, condividendo con loro stimolanti occasioni di riflessione e di crescita”. L’incontro è aperto a tutti gli interessati. È gradita la compilazione del modulo di adesione reperibile al seguente link: https://forms.gle/mrJJX6g8SQKobdAQA.