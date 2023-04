Reggio Calabria, l’I.C. “G. Moscato” ospita lo scrittore Davide Morosinotto

StrettoWeb

Si è svolto il 4 aprile presso il plesso “Asprea” di Gallina, l’atteso incontro degli studenti e delle studentesse della secondaria di primo grado dell’I. C. “G. Moscato”, con lo scrittore bolognese Davide Morosinotto. Si è trattato del momento conclusivo di un percorso di lettura, nell’ambito del progetto “Bibliotechiamo”, che ha impegnato gli alunni per quasi tutto il presente anno scolastico.

Il romanzo, scelto dalle docenti curatrici, “Il Rinomato Catalogo Walker & Dawn”, vincitore del premio Andersen nel 2017, ha appassionato i nostri giovani lettori e lettrici, catapultandoli nella Louisiana dell’inizio del ‘900, e coinvolgendoli in una storia di amicizia, avventura e mistero. Tantissime le attività svolte, cartelloni con l’analisi delle caratteristiche dei personaggi, dei temi del romanzo, book talk, video con la drammatizzazione di momenti salienti della vicenda e book trailer, lavori che hanno fatto da cornice a questa interessante conversazione.

Poi, tantissime sono state le domande poste dai ragazzi che hanno condotto Davide Morosinotto a parlare della sua formazione, di come nascono le sue storie, dall’ideazione alla proposta alle case editrici, alla stesura, spesso a più mani. Le sue risposte sono state improntate ad infondere nei suoi giovani lettori e lettrici la spinta a credere nelle loro idee, ad essere perseveranti, anche di fronte al fallimento, a tentare e a mettersi alla prova, raccontando proprio gli esordi poco incoraggianti della sua carriera.

Ha parlato di un mestiere, quello dello scrittore, appassionante e faticoso, fatto di letture, approfondimenti, ricerche e studi. Ha illustrato il processo di scrittura, che si crea e si sviluppa nella sua mente secondo uno svolgimento che è spesso inaspettato, fatto anche di colpi di scena; ha spiegato quanto i suoi personaggi riescano a sorprenderlo e a coinvolgerlo, parlando di loro come di compagni di viaggio. Alla fine, concluso il processo di scrittura e completato il lavoro di correzione delle bozze, Morosinotto affida il suo libro al lettore. Sarà lui o lei a dargli significato, a rintracciare tra le righe il senso e il messaggio che gli sarà più congeniale, a ritrovarsi in uno o più personaggi, a costruire il suo rapporto profondo con la storia narrata.

L’autore ha poi visionato tutti i lavori prodotti dagli alunni e dalle alunne, complimentandosi per le attività svolte sul testo e dichiarandosi disponibile a ritornare per rincontrare i ragazzi e le ragazze in una prossima occasione. Un’esperienza bella e formativa alla scoperta della lettura e della scrittura, uno scambio di opinioni sul romanzo con la condivisione di idee che hanno lo scopo di far nascere e crescere nei nostri alunni, il piacere della lettura.