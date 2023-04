Reggio Calabria, nuovo laboratorio didattico per bambini al Museo Diocesano

StrettoWeb

Continuano a riscuotere successo al Museo Diocesano di Reggio Calabria i laboratori didattici per bambini (5-10 anni) riservati alle famiglie: da febbraio a maggio, un venerdì al mese, dedicati a un tema sempre diverso. Venerdì 21 aprile sarà la volta di Sulle orme di San Giorgio: un divertente itinerario attraverso le sale del Museo, alla scoperta della storia del Santo cavaliere, alternando giochi e attività.

Ultimo appuntamento con il ciclo di laboratori creativi e didattici per bambini Venerdì al Museo sarà il 25 maggio con Una Mamma è per sempre, dedicato al tema mariano. Al fine di garantire il buon svolgimento dei laboratori è prevista la partecipazione di un numero massimo di 12 bambini per volta (richiesta la prenotazione al n. 3387554386).