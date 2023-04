Reggio Calabria, informazioni utili per l’autolettura del contatore idrico

StrettoWeb

Fare l’autolettura del contatore dell’acqua, è utile per avere una bolletta sempre in linea con i consumi reali e non stimati. Il Comune di Reggio Calabria ed Hermes Servizi Metropolitani, “informano i contribuenti che grazie alla possibilità di scansionare il QR code diffuso a mezzo stampa o collegandosi al link https://tributi.reggiocal.it/InviaLetturaUtente.aspx, la comunicazione diventa più facile e più veloce, basta infatti compilare il modulo inserendo i dati richiesti e allegare una foto del contatore“.