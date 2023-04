Reggio Calabria, incidente sull’A2 tra Palmi e Gioia

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Palmi e Gioia Tauro in carreggiata Nord, poco dopo lo svincolo di Palmi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. Per fortuna non sono segnalati feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Palmi che stanno effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.