StrettoWeb

Ennesimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, dove due auto si sono scontrate sulla rampa delle Bretelle del Calopinace in ingresso in tangenziale (direzione Nord). Incerte le cause del sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso, uomini e mezzi Anas per regolare il traffico e un carroattrezzi che sta provvedendo alla rimozione dei mezzi incidentati.