Reggio Calabria, incidente sulla Jonio-Terreno: feriti

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla Jonio-Tirreno in provincia di Reggio Calabria e precisamente nel comune di Cinquefrondi. Il sinistro è stato autonomo e purtroppo si registrano feriti. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ne le cause dell’incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso e i soccorritori del 118 che stanno prestando le prime cure ai feriti.