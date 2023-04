StrettoWeb

Un incidente si è verificato poco fa sul torrente Calopinace, in pieno centro a Reggio Calabria. Un grande tir, infatti, è finito su un’auto ferma in fila, “appoggiandosi” alla fiancata, come si può vedere dalle immagini a corredo. La dinamica sembrerebbe chiara: il camion infatti avrebbe intasato la corsia apposta, dove la vettura era ferma in fila in attesa di ripartire. Per fortuna nessuna conseguenza grave. Il traffico, però, è totalmente intasato. Presente sul posto la Polizia Locale.