Reggio Calabria, il musical “Pinocchio. Uno straordinario viaggio nell’umanità” | INFO

Oltre cento giovani si preparano ad incontrare scuole e istituti di ogni ordine e grado della città per testimoniare la straordinarietà dell’essere umani. Un’occasione da non perdere, quella che l’Associazione Attendiamoci ODV propone agli istituti scolastici di Reggio e provincia con il musical “Pinocchio. Uno straordinario viaggio nell’umanità“. Una mattinata di scambio reciproco tra giovani che si ritrovano nello stesso luogo per lanciare alla città un messaggio di speranza.

Sono oltre cento i ragazzi coinvolti che in ogni comparto si impegnano da mesi alla realizzazione di questo spettacolo a partire da costumi e scenografie fino ad arrivare alla colonna sonora inedita per orchestra e coro composta dal giovane Carlo Aurelio Colico, che per la prima volta verrà eseguita dal vivo raccogliendo numerosi giovani studenti di licei musicali e Conservatorio con la volontà di condividere questa indimenticabile esperienza.

Un’irripetibile opportunità proposta alle scuole per far partecipare tutti i giovani nell’invito di farsi tutti testimoni del messaggio che attraverso la storia più celebre di tutti i tempi si vuole annunciare: “siamo umani… ma quanti miracoli!”

L’appuntamento dedicato agli studenti è il seguente: lunedì 15 Maggio (doppia replica 9.00/11.30) – Teatro Francesco Cilea.