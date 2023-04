Reggio Calabria, il Circolo “G. Almirante” si stacca da Gioventù Nazionale

StrettoWeb

“Apprendo in queste ore tramite social la nomina del nuovo presidente cittadino di Gioventù Nazionale, nell’augurare al neo presidente buon lavoro, questa volta ci tengo a sottolineare qualche sfumatura che merita attenzione“. È quanto dichiarato da Bernardino Cordova, Presidente del Circolo “G.Almirante”, attraverso un comunicato stampa.

“Non entrerò nello specifico delle situazioni che hanno portato me Presidente e il gruppo tutto a questa decisione tanto importante quanto definitiva. – aggiunge Cordova – Gioventù Nazionale da sempre porta avanti principi sani e valori che al giorno d’oggi ai più giovani sembrano quasi sconosciuti, ma purtroppo a livello territoriale ha raggiunto il punto più basso del proprio essere. La politica giovanile per come negli anni l’ho sempre intesa e interpretata io, è ben altro, è MILITANZA, PASSIONE, SENSO D’APPARTENENZA, MERITOCRAZIA e AMORE viscerale nei confronti della politica, quella più pura e senza secondi fini.

“Alcuni di questi principi sopra elencati, probabilmente i più importanti vengono meno al gruppo reggino in questo momento. Il movimento giovanile DEVE poter significare CASA per ciascun militante, e non occhi indiscreti pronti a giocarti vilmente alle spalle, se anche in un sol militante alberga questa sensazione a perderci non è solo il gruppo in questione, ma anni di storia di gruppi che si sono susseguiti all’interno della città cercando di coinvolgere giovani militati che condividono i valori di destra, rovinati da una piccola e passeggera parentesi che rischia di far dimenticare quanto di bello è stato portato a termine negli anni“, si legge ancora nella nota stampa.

“Il Circolo ‘G. Almirante’, non sentendosi più rappresentato a livello politico da chi attualmente ha in mano le sorti di GN, dichiara di DISTACCARSI TOTALMENTE dall’intero nucleo giovanile, che non incarna più i valori di meritocrazia e militanza tanto millantati quanto disattesi in ogni occasione utile. – si legge ancora – Diceva bene Venditti ‘Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano’ , il gruppo ‘G.Almirante’ confluisce ufficialmente nel Circolo ‘Antonio e Ciccio Franco’ FDI.

Per me Presidente é un immenso piacere tornare in quella che da sempre è la mia seconda casa, che negli anni mi valorizzato e forgiato a livello umano e politico. Fiduciosi che il nostro ritorno possa essere valore aggiunto al circolo di FDI auguriamo ai militanti di GN buon lavoro e li ringraziamo per questa piccola ma significativa parentesi, che ci ha fatto comprendere cosa vogliamo realmente, ma soprattutto ci ha fatto rinsavire, ricordandoci che i valori che da sempre incarniamo non conoscono compromessi e che per questo meritano rispetto“, conclude Cordova.