Reggio Calabria, il 25 aprile appuntamento a Catona per ripulire la splendida spiaggia di Bolano

Per il 25 aprile l’associazione culturale e di promozione sociale “Stazione E1”, sempre impegnata nella salvaguardia dell’ambiente, ha organizzato l’evento “CLEAN UP” nella splendida spiaggia di Bolano a Catona, periferia nord di Reggio Calabria. Questo è il primo evento che l’associazione organizza e ha scelto proprio il 25 Aprile, festa nazionale, perché oltre alla raccolta che si terrà al mattino, verrà affiancata una sorpresa per i volontari in modo tale da potergli offrire l’intera giornata al mare e viverla come una vera e propria festa che coinvolge le intere famiglie, dedicata a tutti: adulti e bambini.

L’associazione offrirà materiale adatto per la raccolta dei rifiuti grazie a Teknoservice, magliette e cappellini di Marevivo, associazione ambientalista con cui è stata avviata l’iniziativa, sarà possibile pranzare nel punto ristoro e godersi un po’ di relax sulla spiaggia grazie a spiaggine messe a disposizione e il tutto con una leggere musica di sottofondo.