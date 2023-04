Reggio Calabria, il 23 aprile “Poesie dello Stretto” | INFO

StrettoWeb

Domenica 23 aprile 2023, alle ore 18.45, in occasione della festa di

S. Giorgio patrono di Reggio Calabria, si terrà un raduno dei poeti dello Stretto, siciliani e calabresi, che per l’occasione reciteranno le loro liriche in “Poesie dello Stretto“. Si preannuncia un’ampia partecipazione presso la Sala Museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S. Caterina, a Reggio Calabria.

La serata sarà condotta da un fantastico trio: Elena Festa, Peppe Cambera e Raffaella Imbriaco. Per l’occasione, sarà offerto un dessert di Kiwi con ricami di Panna, offerti da un produttore di Kiwi della Piana di Gioia Tauro e dalla Pasticceria Fragomeni.