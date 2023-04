Reggio Calabria, il 15 aprile la presentazione di “Via Giudecca in Fiore”

StrettoWeb

Sabato 15 aprile 2023, ore 11.00, presso piazzetta Via Giudecca (piazzetta tra Lungomare e Tapis Roulant) si terrà la conferenza stampa/incontro di presentazione dell’iniziativa “Via Giudecca in Fiore” progetto della Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di Via Giudecca” patrocinato da Confcommercio che martedì 18 aprile, Giornata mondiale dei fiori, trasformerà via Giudecca – dal lungomare alla scalinata monumentale – in un percorso fiorito, a beneficio della cittadinanza per promuovere i valori del Bello e lo spirito di Comunità.

Un evento che è un segno concreto di attenzione verso la Città da parte dei commercianti e dei volontari della Comunità Patrimoniale e che, in concomitanza con l’arrivo della nave da crociera Silver Dawn, vuole rappresentare un invito speciale ai turisti a visitare il centro cittadino e le attività commerciali che della Città sono il cuore pulsante.

Presenti il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, il Presidente della Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di Via Giudecca” Simona Lanzoni assieme ai volontari della Comunità Patrimoniale ed ai commercianti della Via Giudecca.