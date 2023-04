StrettoWeb

Sabato 15 aprile 2023 si terrà la Santa Pasqua della comunità Ucraina. La celebrazione si svolgerà presso la Chiesa di San Francesco da Paola sita sul Corso Garibaldi, di fronte alla Villa Comunale.

La “Comunità Ucraina” è molto attiva in città e grazie a “Auser Solidarietà” cerca di promuovere la “solidarietà internazionale” per il proprio Paese e per i Paesi in guerra.