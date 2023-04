Reggio Calabria, il 1° incontro “La necessità di darsi delle regole per punire i colpevoli”

StrettoWeb

Oggi, 12 aprile 2023, presso l’Aula Magna dell’Ite Piria di Reggio Calabria, ha avuto luogo il primo dei tre incontri previsti nell’ambito del Progetto “Un percorso di legalità attraverso i principi costituzionali” promosso dalla Camera Penale di Reggio Calabria in sinergia con il MIUR. Un incontro di assoluto interesse dal titolo: “La necessità di darsi delle regole per punire i colpevoli”.

Presenti al tavolo dei relatori il Dirigente Scolastico avv. Anna Rita Galletta e gli avv. Caterina Malara, Domenica Tripodi e Francesco Idone. Ad introdurre i lavori la dirigente scolastica, avv. Anna Rita Galletta. “Siamo contenti di poter ospitare il progetto di legalità portato avanti dalle Camere Penali e che si sta svolgendo a livello nazionale. – ha esordito la dirigente – L’istituto è già avvezzo a questa tipologia di incontri poiché sono parte integrante del nostro PTOF e poiché lavoriamo e ci impegniamo molto sul curricolo di educazione civica. La nostra è una scuola che dà molta importanza ai principi e valori costituzionali e all’importanza del rispetto delle norme giuridiche”.

“Siamo qui per sensibilizzare i giovani studenti ai Principi Costituzionali ai diritti fondamentali della persona”, ha dichiarato l’avv. Malara, coordinatrice del progetto, che, dopo aver Illustrato agli studenti i temi fondamentali dell’incontro, ovvero i principi costituzionali, ha trattato il processo penale e le norme che lo regolano offrendo alcuni spunti di diritto internazionale e soffermandosi sull’Articolo 25 della Costituzione.

L’avv. Tripodi ha spiegato agli studenti il principio di non colpevolezza invitandoli a riflettere sull’Articolo 27, in particolare sull’umanizzazione della pena e sul suo scopo rieducativo.

L’avv. Idone ha infine illustrato un caso emblematico di mala giustizia, la storia di Giuseppe Gulotta, un caso in cui un innocente è stato ingiustamente accusato e punito per un reato non commesso. Gli articolati interventi hanno stimolato la curiosità dei presenti, docenti e studenti che hanno posto ai relatori numerose domande.

“Sono contenta che si tenga alta e viva l’attenzione su queste tematiche, molto importanti per tutta la comunità ma in particolare per la comunità scolastica. – ha concluso la dirigente Galletta rivolgendosi ai suoi studenti – È importante imprimere la socializzazione e la diffusione di una cultura basata su valori della legalità, dell’uguaglianza, del vigore etico, della passione civile, della valorizzazione delle differenze, ovvero su tutto ciò che farà di voi i futuri cittadini democratici della società”.