Reggio Calabria, gli alunni dell’Istituto “Catanoso- De Gasperi” conquistano la finale dei Campionati Junior di Giochi Matematici

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nuovo traguardo per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi”. I giovanissimi Vito Valenti (Classe IV A, Scuola Primaria, plesso di San Cristoforo) e Noemi Iaria (Classe V A, Scuola Primaria, Plesso di Condera) hanno trionfato nelle semifinali dei Campionati Junior di Giochi Matematici, organizzati da mateinitaly in collaborazione con il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi e il prossimo 13 maggio voleranno a Milano per disputare la finalissima della competizione dedicata ai talenti più piccini.

La manifestazione, giunta quest’anno alla settima edizione, attraverso giochi e domande impreviste, costituisce un’occasione preziosa in cui gli studenti possono mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie attitudini, contando sul supporto dei propri docenti.

Il primo step della gara matematica si è svolta, lo scorso 1° marzo, nelle scuole che hanno aderito, sotto la supervisione di un insegnante incaricato come “Responsabile dei Campionati Junior”. Un’opportunità colta al volo dalle docenti dell’istituto reggino che, in un clima sereno e di gioco, hanno proposto con contagioso entusiasmo la sfida nelle proprie classi, con la consapevolezza che “Non si perde mai- come diceva Nelson Mandela – O si vince o si impara”.

‹‹Complimenti a Vito e Noemi per il prestigioso traguardo raggiunto e alle loro insegnanti che hanno creduto in loro, che li hanno accompagnati in quest’avventura e che continueranno a supportarli con passione e determinazione – le congratulazioni del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi”, il Prof. Marco Geria – La nostra scuola sta investendo molto sulla valorizzazione delle eccellenze e sulla promozione del talento dei nostri alunni. Il riconoscimento in una competizione così importante come i Campionati Junior di Giochi Matematici ci rende molto orgogliosi››.