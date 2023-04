StrettoWeb

Si terrà a Reggio Calabria la 1ª Giornata del personale medico “Giuro di non dimenticare”, per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico nel corso della pandemia da Coronavirus. L’evento si svolgerà il 21 Aprile 2023 alle ore 9,30 presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria – Via Sant’Anna II Tronco Loc. Spirito Santo.