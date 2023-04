Reggio Calabria, il film-denuncia sui vaccini anti-Covid: “medicinali imperfetti ed effetti avversi”

StrettoWeb

L’Associazione Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom, in collaborazione con il Comitato “Ascoltami” e con “PlayMasterMovie”, ha organizzato un evento per la visione del docufilm “Invisibili” e per il successivo dibattito per discutere insieme ad avvocati e medici sugli eventi avversi causati dalla vaccinazione anticovid19.

L’evento si terrà in data 22 aprile alle ore 16 presso l’Hotel Excelsior, Sala Scilla, di Reggio Calabria ed è a titolo gratuito per i partecipanti. “Al Convegno – si legge nella nota diffusa dall’Avvocato Denise Serena Albano, Consigliere dell’Associazione – si parlerà anche delle denunce che il dipartimento penale della medesima Associazione “Avvocati Liberi” ha depositato in varie Procure della Repubblica, su incarico dei sindacati di Polizia OSA e LES nonché della senatrice Bianca Laura Granato, per i reati di cui agli artt. 443 e 445 del Codice Penale, ossia Commercializzazione e Somministrazione di medicinale guasti e Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”.

“In particolare, le denunce, munite di relazioni tecniche di parte redatte dal prof. Pierfrancesco Belli e dal dott. Gabriele Segalla – si legge ancora – riguardano la campagna vaccinale anti covid19, ed affrontano le questioni della somministrazione di medicinali imperfetti, ossia che presentano dei difetti nelle fasi di produzione e/o conservazione, della somministrazione degli stessi in modo difforme dalle prescrizioni mediche, nonché l’enorme incidenza degli effetti avversi emersi e delle morti improvvise a seguito della campagna vaccinale”.