Reggio Calabria, il presidente di Federconsumatori presso la sede di Hermes: “noi sempre corretti”

La società “Hermes Servizi Metropolitani srl”, nella giornata odierna, presso la sede operativa di via Sbarre inferiori a Reggio Calabria, ha ricevuto il presidente di Federconsumatori, Antonio Testa, illustrando “l’assoluta trasparenza e giustezza della propria attività e palesando la totale assenza di qualunque pratica commerciale scorretta”. La società sottolinea “come i propri dipendenti si attengano ai principi comportamentali dell’integrità, della correttezza, e della trasparenza, l’azienda ha rimarcato la comprovata linearità relativa alle comunicazioni fornite agli utenti. Chiarito come qualsiasi accusa mossa, in precedenza, dal rappresentante dell’associazione dei consumatori si sia rivelata fuorviante o palesemente infondata, la “Hermes Servizi Metropolitani srl” ribadisce “la correttezza del proprio operato e conferma la disponibilità dei propri uffici ad accogliere qualsivoglia chiarimento relativo alla riscossione dei tributi”.