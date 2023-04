Reggio Calabria, Elena Festa eletta coordinatrice della RSU-Metrocity

StrettoWeb

Elena Festa lavora nel settore edilizia scolastica con funzioni di responsabile ufficio gestione amministrativa e finanziaria ed era stata candidata nella lista CISL fp alle elezioni RSU di Aprile 2022, ove era riuscita ad ottenere un risultato importante. Oggi è stata eletta coordinatrice della RSU- Metrocity con voti favorevoli 6 di Alessia Santoro, Paolo Zumbo, Mario Marino, Biagio Milano ed Alberto Ieraci, che ha presieduto l’assemblea. Quattro, invece gli astenuti, componenti della CGIL: Antonio Martino, Domenico Fanti, Roberto Leonini e Cilione Antonino, la cui presenza ha garantito comunque il numero legale.

Per la CISL Funzione Pubblica erano presenti: Adolfo Romeo ed il segretario generale Vincenzo Sera, il quale esprime soddisfazione per il senso di responsabilità da parte di tutti e la coesione del gruppo CISL ad indicare ed eleggere Elena Festa, nonché l’espletamento di tutti i punti all’ordine del giorno, che sono stati approvati all’unanimità da tutti i componenti la RSU dopo ampio e vivace dibattito:

Elezioni Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza (Marino CISL, Martino CGIL, USB Surace). La RSU esprime solidarietà ai lavoratori/trici che nell’accorpamento delle gare per le ditte delle pulizie dei locali della Metrocity in un’unica ditta Castore sono rimasti privi del lavoro svolto in precedenza, per cui chiede all’amministrazione metropolitana un’ulteriore sforzo ed intervento politico per ridare serenità e certezza economica alle famiglie dei lavoratori in atto licenziati. Individuazione – in tempi brevi – delle risorse necessarie per il completamento orario con la stabilizzazione dei lavoratori/trici ex LPU, nonché pagamento mensilità pregresse lavoratori LSU Applicazione del regolamento approvato alla performance 2021 scindendo la valutazione organizzativa da quella individuale e/o comportamentale dei dipendenti – regolamentazione smart working.

La nuova coordinatrice dichiara di voler portare avanti gli interessi di tutti i dipendenti in collaborazione con le componenti la RSU, convocando a breve l’assemblea per discutere delle problematiche relative all’applicazione del contratto CCNL 19/21 vigente ormai in tutte le sue parti già dal primo di Aprile.