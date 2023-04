Reggio Calabria: gli alunni dell’IC “Galilei – Pascoli” creano un e-book fantasy

StrettoWeb

Gli alunni della classe I C della scuola media “Galilei “, nell’ambito della programmazione di italiano e di approfondimento letterario, hanno realizzato un libro digitale: l’e-book rappresenta una raccolta di racconti fantasy creati dai ragazzi dopo un attento studio del genere e la lettura di “Lo Hobbit”. Il libro verrà prodotto e diffuso sul web per avvicinare alla lettura ed alla scrittura creativa tutti i ragazzi in età scolare.

Grande soddisfazione esprimono i genitori, la docente referente del progetto Prof.ssa Ylenia Ravenda, il Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri e tutta la comunità educante dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”.

Di seguito il link per la lettura del libro: