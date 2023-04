Reggio Calabria: successo di pubblico al Museo, ieri 900 ingressi al MArRC

StrettoWeb

Un flusso continuo di visitatori ha caratterizzato la giornata di domenica 16 aprile al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il maltempo non ha scoraggiato i tanti turisti presenti in città anche per il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la corsa ciclistica che da Riace si è mossa verso lo Stretto. Un omaggio al Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace, testimoniato dalla presenza dei volti delle due statue sulla maglietta creata per il vincitore. Gli 894 ingressi registrati confermano il trend positivo del MArRC, con oltre 900 ingressi anche in altri giorni della scorsa settimana.

“I Bronzi di Riace si confermano grandi attrattori per tutto il territorio – commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Le due statue, capolavori indiscussi della bronzistica del V secolo a.C., sono diventati un’icona per tutta la Calabria, trasformandosi in una grande opportunità di promozione culturale. Ringrazio il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace e il Consigliere delegato allo sport Giovanni Latella per aver voluto collegare, nel nome dei Bronzi, i centri di Riace e di Reggio Calabria. Ricevere qualche giorno fa dalle sue mani la maglietta creata appositamente per l’evento è stata una grande emozione. Questo è anche il periodo di grande affluenza delle scuole, che scelgono di visitare il MArRC per far scoprire ai tanti giovani studenti la straordinaria ricchezza culturale della Calabria antica”.

Al MArRC si accede senza prenotazione, anche per gruppi organizzati e scolaresche, dal martedì alla domenica con orario continuato, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30). In occasione dei Ponti del 25 aprile e della Festa dei lavoratori, il Museo sarà aperto, in via eccezionale, anche lunedì 24 aprile e il 1° maggio. Martedì 25 aprile, ricorrenza della Liberazione, per iniziativa voluta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l’ingresso sarà gratuito per tutti.