Reggio Calabria: domani iniziativa su Giovanna Gulli

Nell’ambito degli incontri promossi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria per omaggiare gli scrittori calabresi, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 17:00, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” via Cuzzocrea, 48 Reggio Calabria, verrà ricordata la scrittrice Giovanna Gulli, autrice del romanzo “Caterina Marasca”. Dopo il saluto di Filippo Quartuccio, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Cultura e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Francesca Brandolino, docente di Italiano e Storia presso gli istituti superiori di Reggio Calabria. Il romanzo “Caterina Marasca”, pubblicato nel 1940, dopo la morte dell’autrice, dal carattere fortemente autobiografico racconta le aspettative e le aspirazioni di una donna immersa in una società stravolta dal bisogno e dalla sopraffazione.

L’introspezione psicologica è una delle caratteristiche del romanzo della Gulli, grande scrittrice calabrese che meriterebbe un posto nella storia letteraria del Novecento italiano.