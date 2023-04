Reggio Calabria: dissequestrato il patrimonio aziendale della società “All In Srl”

StrettoWeb

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha accolto il gravame cautelare presentato dai procuratori della società “All In” del Dott. Gianluca Taverniti, Avv.ti Antonio Romeo e Caterina Fedele del Foro di Palmi, a seguito del rigetto della richiesta di restituzione del patrimonio aziendale avanzata dinanzi al Gip di Reggio Calabria.

“A seguito della ritenuta insussistenza del fumus dei reati contestati al Dott. Gianluca Taverniti rappresentante legale della All In Srl, nonché ex Manager di Eurospin Sicilia S.p.a. -scrivono i legali- già dichiarata dallo stesso Tribunale reggino a seguito del proposto Riesame e confermata dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione”, in data odierna giunge una ulteriore conferma della tesi sostenuta dai Difensori del Taverniti circa “l’infondatezza delle provvisorie contestazioni mosse allo stesso nell’ambito dell’operazione Planning della Procura di Reggio Calabria”.

“La decisione del Tribunale si ripercuote in positivo sulla società di cui è proprietario nonché amministratore unico il dott. Taverniti che ottiene così il totale annullamento del provvedimento ablatorio e la restituzione del compendio aziendale. Grazie alla decisione assunta dal Tribunale del Riesame dunque la AlI IN Srl potrà tornare ad esercitare la propria attività di consulenza, attività sempre svolta in totale trasparenza e professionalità”, rimarcano i legali.

Gli Avvocati Romeo e Fedele, soddisfatti “per l’ennesimo positivo risultato ottenuto per l’ex manager di Eurospin hanno dichiarato che l’esito della fase cautelare segna definitivamente il tracollo della ipotesi accusatoria contestata al Dott. Taverniti Gianluca riferita a gravi fatti mai però esistiti ed a condotte parimenti mai consumate dal loro assistito”.