Reggio Calabria, Digiacco: “mare fondamentale per turismo, ristorazione e crescita”

“Il mare come bene inestimabile, come valore aggiunto in ambito della cultura, del commercio e del territorio è e rimane una priorità da mettere al centro di ogni programma di sviluppo e di ricchezza. A San Ferdinando, il mare (punto fondamentale del mio programma elettorale per le amministrative del giugno 2022) deve continuare ad essere centrale nello sviluppo del turismo, nell’incremento della ristorazione, nella crescita culturale e nell’espansione delle attività portuali e logistiche legate all’area Zes e del retroporto“. È quanto dichiarato da Maria Carmela Digiacco, Consigliere Comunale, Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di San Ferdinando, Dipartimento Provinciale RC Politiche Sociali Fratelli d’Italia.

“Ma se il nostro mare è ancora il protagonista assoluto del nostro futuro, si riuscirà presto in questa impresa prioritaria? – continua Digiacco – In questo particolare momento nutro dei forti dubbi, poiché da parte delle istituzioni locali non vedo innanzitutto il rilancio di un programma che preveda la crescita in termini di posti di lavoro, in una terra dove i giovani continuano a partire in cerca di una vita lavorativa stabile. Ma è proprio da una risorsa immensa come quella del mare, che coniugata alla formazione, alla logistica e all’economia, possono nascere svariate opportunità lavorative. – conclude Digiacco – Per San Ferdinando e per l’intero hinterland, è ora che il mare diventi reale volano di sviluppo e crescita, se questo è veramente ciò che vogliono tutte le figure istituzionali dell’area“.