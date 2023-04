Reggio Calabria, lo scrittore Demetrio Verbaro ospite dell’I.C. “Radice-Alighieri”

StrettoWeb

“Da ormai diversi anni la scuola promuove dei percorsi, per classi parallele, per sensibilizzare ed educare alla lettura. L’incontro con l’autore è il momento conclusivo di un lavoro durato un anno intero“. Con queste parole, la Dirigente scolastica dell’I.C. “Radice Alighieri” di Catona, Simona Sapone, ha aperto l’incontro, rivolto alle classi prime della scuola secondaria di I grado, con lo scrittore Demetrio Verbaro autore, lo scorso anno scolastico, insieme ai ragazzi delle attuali terze classi, del libro: “Le orche e i cavalli possono essere amici“.

Il testo, ambientato in una scuola media della Valle d’Aosta, tratta il delicato tema del bullismo. Gli alunni delle prime classi, nel corso dell’anno scolastico, guidati dalle referente del percorso lettura, Prof.ssa Angela Borrello, e dalle docenti di approfondimento e sostegno che hanno attivamente partecipato al progetto; hanno realizzato, come prodotto finale, un fumetto.

La Prof.ssa Mimì Trapani, che ha curato la stesura del fumetto, ha affermato che: “il lavoro è nato dalla lettura in classe del libro, da cui sono state tratte le parti più significative, trasformate poi in disegni” Nel corso della manifestazione Verbaro ha sottolineato come: “la finalità di un libro sia quella di lasciare qualcosa che debba dare spunti di riflessione ai ragazzi, aprendogli la mente“.

Nel rispondere alle numerose domande poste dagli alunni, l’autore ha evidenziato come il testo sia nato soprattutto dalle riflessioni degli allievi e quanto sia importante di leggere perchè apre la mente.