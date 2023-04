Reggio Calabria: Crhysalide e Unicef insieme per i bambini

StrettoWeb

Le nuove generazioni rappresentano il futuro della nostra terra. Parte da questa importantissima considerazione l’iniziativa dell’associazione Crhysalide che ha organizzato un evento di beneficenza in favore dei bambini.

Crhysalide, attraverso una cena stellata costituirà una donazione in favore di Unicef, col quale, grazie alla collaborazione della sua presidente provinciale, Alessandra Tavella, è stato realizzato un prezioso partenariato. La prima mission è di respiro internazionale e riguarderà, in particolare, l’emergenza terremoto in Turchia-Siria, provvedendo a servizi e forniture salvavita. Ben 2 milioni e mezzo di bambini, infatti, hanno ancora bisogno di sostegno umanitario rischiando di cadere in povertà e di essere destinati a lavoro minorile o matrimoni precoci.

Il secondo progetto “bimbi senza sbarre”, si occuperà dei bambini del nostro territorio, per rendere gli istituti penitenziari reggini, maggiormente vivibili e sempre più a misura di bambino, con aree gioco nelle quali i minori possano incontrare i genitori detenuti.

Parte da qui, da questo grande e speciale evento, l’attività di questa nuova realtà associativa Chrysalide, appunto, che vede in prima linea tre donne, tre professioniste reggine: la presidente Patrizia Sorrentino, imprenditrice event planner, Giovanna Russo, avvocato e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e Natalia Spanò event manager.

Una cena stellata presso casale Tramontana, sabato 22 aprile alle 20 e 30, è l’idea messa in piedi dal sodalizio che ha pensato a un evento che potesse essere veramente speciale, grazie alla prestigiosa cucina di chef Abbruzzino, la live music di Joe Pugliese group e le performance del Centro formazione danza Arabesque, per una serata di divertimento e solidarietà.

Il progetto è patrocinato da Comune e Città Metropolitana di Reggio, dal Consiglio Regionale della Calabria e da Fidu (Federazione italiana diritti umani). I biglietti per partecipare all’evento e sostenere queste due importanti cause a favore dei bambini sono acquistabili solo in prevendita presso l’agenzia Simonetta, Play Rc e Farmacia Marra.

Il ricavato verrà interamente devoluto all’Unicef incaricata della realizzazione de due progetti.