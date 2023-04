Reggio Calabria, Corso Garibaldi completamente al buio: pedoni costretti a camminare con le torce dei cellulari

StrettoWeb

Poter fare una passeggiata sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria è ormai diventata una vera impresa. La sera purtroppo, da ormai diversi giorni, il Corso è completamente al buio e i pedoni sono costretti a camminare con le torce dei cellulari o approfittare di quei pochi negozi che tengono le luce accese, per camminare senza rischiare di inciampare con le basole rotte o addirittura mancanti.

Il Corso quindi in questo momento è in risparmio energetico e i cittadini sono costretti a giocare a mosca cieca, divertente come idea dell’amministrazione comunale che ha a cuore lo spirito dei reggini rendendo allegra anche una semplice passeggiata serale nella famosa via del centro cittadino.

Proprio in queste settimane varie zone della città si stanno rifacendo il look con nuove illuminazioni a led e anche sul Corso Garibaldi sono stati installati questi nuovi sistemi di illuminazione che però al momento sono spenti e contemporaneamente sono spenti anche gli altri lampioni. A questo punto non ci tocca altro che dotarci di candele o torce prima di uscire da casa e affrontare questa simpatica sfida della mosca cieca per capire chi vincerà alla fine.