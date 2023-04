Reggio Calabria, corso di formazione sull’uso del defibrillatore | FOTO

StrettoWeb

Vincenzo Amalfi, coordinatore infermieristico dell’U.O.C. di Terapia Intensiva e Anestesia, ha presentato a un pubblico laico il BLS-D (Basi Life Support – Defibrillation), spiegando, con l’ausilio di un manichino, le manovre di supporto vitale e l’uso del defibrillatore. Pratiche importanti e basilari che possono consentire, ad un soccorritore laico, di prestare il primo soccorso ad eventuali vittime che possano presentare arresto cardiaco. La disponibilità e l’uso del defibrillatore, in attesa dell’arrivo di un soccorso avanzato, può consentire di salvare vite umane.

L’incontro di formazione ha suscitato particolare interesse tra i

partecipanti, che hanno ha avuto la possibilità di porre domande e di

confrontarsi con l’istruttore. “Giornata importante oggi in associazione – dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati – per la dimostrazione sull’uso del defibrillatore. Ringraziamo l’Istruttore, Enzo Amalfi, Caposala di Terapia intensiva del Gom, il Dott Nuccio Macheda, Primario di Terapia intensiva e UOC del Gom, per il suo speciale contributo medico-scientifico. Un grazie, inoltre, da tutta l’Associazione ai nostri sanitari del Gom per l’illustrazione e la dimostrazione di un’apparato molto importante e vitale in caso di necessità“.

“Il defibrillatore – conclude Strati – che ci è stato donato, lo mettiamo a disposizione della Comunità circostante e della Stazione di S.Caterina, visto che siamo presenti per oltre otto ore al giorno,

domenica compresa“.