Reggio Calabria: conclusa la prima fase del concorso fotografico “Scatta in Parrocchia”

Sì è conclusa la prima fase del concorso fotografico ‘‘Scatta in Parrocchia”, organizzato dall’Ufficio Pastorale Sport e tempo libero dell’Arcidiocesi Reggio Calabria/ Bova diretto da Don Giovanni Zampaglione e dall’Ufficio Pastorale Giovanile Reggio Calabria – Bova diretto da Don Michele d’Agostino, con l’intento di far crescere il senso di appartenenza alle parrocchie, seguendo il messaggio del sinodo. Diverse parrocchie hanno inviato le loro foto inerenti riti della Settimana Santa.

Tutte le fotografie inviate sono state prese in esame da un fotografo professionista, Tonino Verduci e da Ida Evoli professoressa di Storia dell’Arte, disegno, restauratrice. Le fotografie premiate per questa prima fase alla fine sono state due (ex aequo).L’autore della prima foto è Andrea Mortelliti della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Scilla. Mentre l’autore della seconda foto è Vincenzo Tuscano della Parrocchia S. Maria delle Grazie (Lazzaro).

Alla Professoressa Ida Evoli è stata affidata la lettura critica delle due foto (ex aequo) vincitrici.

Nella seconda fase saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Ufficio Sport, Turismo e Tempo Libero diocesi Reggio Calabria/Bova, due fotografie per ogni Parrocchia, di tutti i partecipanti (fatta eccezione per i vincitori della prima fase)

Sarà premiata la foto che avrà ottenuto il maggior numero di ”like” nella Settimana 24/30 Aprile 2023.