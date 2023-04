Reggio Calabria: al circolo Polimeni si sta disputando una tappa del circuito “Junior Next Gen Italia 2023″

StrettoWeb

Da giovedì 6 aprile, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni, si sta disputando una tappa del circuito “Junior Next Gen Italia 2023 Under 12 e 14 maschile e femminile”, torneo di tennis che prevede quattro tappe che porteranno al Master finale che si svolgerà a novembre.

Si tratta di un evento tennistico di grande rilevanza e, per l’occasione, il Circolo Tennis Rocco Polimeni si apre alla città per consentire a tutti gli appassionati dello sport con la racchetta di assistere ai match dei giovani tennisti. L’edizione di quest’anno si caratterizza per la partecipazione di ben 197 iscritti distribuiti nei tabelloni di singolare e 56 coppie (112 giocatori) per la competizione di doppio. Le finali si svolgeranno nella giornata di domenica 16 aprile.

Il circuito Junior Next Gen, riservato alle categorie under 10, 12 e 14 è giunto alla sua dodicesima edizione e si è imposto sulla scena come uno degli eventi che maggiormente hanno sperimentato e innovato nel mondo dello sport. Il Circolo Tennis Rocco Polimeni condivide l’attenzione per la scoperta e la valorizzazione del talento, legata a una costante ricerca dell’innovazione, per promuovere e diffondere valori fondamentali nello sport e nella vita, come il fair play e la sana competitività. Sarà certamente l’occasione per apprezzare le nuove leve del tennis italiano che, si spera, saranno i campioni di domani.