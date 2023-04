Reggio Calabria, l’eroico gesto di Carminello: blocca auto che sta entrando contromano in autostrada

StrettoWeb

Lo storico capo ultrà della Reggina “Carminello”, Carmine Quartuccio ha raccontato su facebook un’avventura che lo ha visto protagonista qualche giorno fa. Carminello ha raccontato di aver vissuto attimi di paura che però si sono conclusi nel migliore dei modi.

Carminello racconta che mentre tornava da casa di un amico, ha imboccato in uscita lo svincolo autostradale di Santa Caterina e si è visto arrivare frontalmente un’auto con a bordo due anziani che non si erano accorti di aver preso lo svincolo in contromano. Carminello però non ha esitato a scendere dalla macchina e bloccare le vetture che arrivavano di corsa rischiando la propria vita ma riuscendo a mettere in salvo gli stessi anziani e anche coloro che potevano rischiare di rimanere coinvolti in un brutto incidente. I due vecchietti, visibilmente spaventati e confusi, hanno ringraziato il protagonista della loro salvezza e sono tornati indietro.