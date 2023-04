Reggio Calabria, 5 anni e un articolo dopo: via Bovetto è ancora a pezzi

StrettoWeb

“In via Bovetto, nonostante le numerose segnalazione al Comune, a Castore e agli uffici competenti, dal 17/09/2018, a seguito di un articolo da voi pubblicato in data 14/09/2018, non è stato effettuato nessun intervento di manutenzione stradale“. Un cittadino reggino torna a rivolgersi alla redazione di StrettoWeb per porre all’attenzione delle autorità competenti le condizioni di via Bovetto.

Come si evince dalle foto nella nostra gallery, il manto stradale è ridotto in pessimo stato, con conseguenti disagi creati ai cittadini che giornalmente percorrono la strada con i propri mezzi. Strada che, come sottolinea il nostro lettore, è percorsa anche da bus ATAM.

“L’ultimo intervento di manutenzione risale al 17/09/18 e ad oggi lo stesso manto stradale risulta impraticabile, con conseguenze gravose nei confronti dell’utenza a seguito dei danni riportati alle proprie autovetture (pneumatici, cerchi, sospensioni). Ricordando anche che da tale via transitano i bus dell’Atam, si invita chi di competenza ad intervenire“, conclude il lettore.