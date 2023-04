Reggio Calabria, l’avvocato Santi Delia salva lo spettacolo del 10 maggio al Cilea (con un altro nome): ecco cos’è successo

StrettoWeb

The show must go on! L’Avv. Santi Delia salva lo spettacolo.

Cambia il nome, ma non la sostanza: il musical in programma il 10 Maggio al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, progetto teatrale nato dalla tesi di laurea delle due giovani scenografe reggine, Federica Sorace e Beatrice Valenza, e prodotto dalla MG Company, ha rischiato la cancellazione. Lo stop, è arrivato come un fulmine a ciel sereno in ragione della necessità di chiarire l’utilizzo di taluni diritti di privativa industriale.

Grazie all’originalità del lavoro delle neoscenografe dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, lo studio dell’Avvocato Santi Delia ha messo in atto gli accorgimenti tecnici giuridici utili, assistendo la

produzione, a salvare il duro lavoro di quanti, tra artisti, ballerini e tecnici, sono impegnati da quasi un anno nei preparativi dell’evento.

Lo spettacolo, adesso rinominato “RICORDI DI UN BOHÉMIEN”, resta in programma per la serata del prossimo 10 maggio al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. I biglietti sono nuovamente acquistabili presso i punti vendita sotto indicati ed anche online sul circuito liveticket.