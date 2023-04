Reggio Calabria, Antoniozzi: “procuratore Bombardieri è grande risorsa contro la ‘ndrangheta”

StrettoWeb

“Abbiamo il massimo rispetto per il Consiglio di Stato e per le sue pronunce sul caso Bombardieri ma non possiamo non evidenziare che il procuratore della Repubblica dì Reggio Calabria è un grande magistrato“. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Sarà il Csm a fare le valutazioni imposte da Palazzo Spada – aggiunge Antoniozzi – ma Bombardieri è una grande risorsa nella lotta alla ‘Ndrangheta e nella difesa della legalità”.

“È un magistrato che unisce rigore ad equilibrio e che, grazie a un lavoro certosino ha contribuito fortemente a indebolire il cancro principale della nostra regione. Per questo merita la considerazione di tutte le forze politiche e sociali“, conclude Antoniozzi.

Il riferito è alla sentenza con cui il Consiglio di Stato, nel gennaio scorso, per la seconda volta, ha annullato la nomina di Giovanni Bombardieri a Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Il Consiglio di Stato aveva annullato la nomina di Bombardieri accogliendo il ricorso proposto da Raffaele Seccia, ex Procuratore della Repubblica di Lucera (Foggia) ed attuale sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. La nomina di Bombardieri a Procuratore di Reggio, che risale al 2018, era stata annullata una prima volta a maggio 2022 dal Consiglio di Stato, in accoglimento di un primo ricorso presentato da Seccia che era stato rigettato in primo grado dal Tar del Lazio.