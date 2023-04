Reggio Calabria: al Circolo Velico lezione a favore dei minori in carico ai servizi della giustizia minorile

StrettoWeb

La Giornata del Mare, istituita con il decreto legislativo 229/2017, si celebra ogni anno l’11 aprile con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti. Il Ministero, ricorrendo quest’anno l’11 aprile nel periodo di chiusura per le festività

pasquali delle scuole, ha deciso di celebrare la Giornata del Mare venerdì 14 aprile. Cultura e rispetto per il mare, è il messaggio che gli uomini e le donne della Guardia Costiera, in collaborazione con la Lega Navale, con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e Federazione Italiana Vela, hanno voluto trasmettere, ai numerosi studenti di

diversi Istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria.

Nel corso di questi mesi, circa 600 studenti hanno potuto partecipare attivamente a degli incontri formativi tesi a far conoscere la cultura e l’arte marinaresca e le attività messe in campo dalla Guardia Costiera per la tutela dell’ambiente marino. Nella giornata di venerdì 14, presso la sede del Circolo Velico di Reggio Calabria, il personale della Guardia Costiera in collaborazione con i tecnici della Federazione Italiana Vela e della Federazione Italiana Canottaggio, hanno tenuto una “speciale”

lezione a favore dei minori e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile e agli uffici di servizio sociale per minorenni che proprio in quel giorno iniziavano una nuova avventura attraverso il progetto “Remare in Libertà”, sviluppato dal dipartimento di giustizia minorile di comunità. I ragazzi entusiasti di iniziare questa nuova esperienza, hanno mostrato particolare sensibilità ed interesse alle attività messe in campo per la difesa del Mare, impegnandosi a tutelare questo bene prezioso che la natura ci ha dato.