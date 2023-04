Reggina-Venezia, i convocati e le possibili scelte di Inzaghi: Pierozzi recuperato

StrettoWeb

C’è Pierozzi, nulla da fare invece per Majer, che si aggiunge allo squalificato Hernani e ai già preannunciati assenti Gagliolo, Galabinov e i soliti Obi e Ricci. E’ quanto emerge dai convocati diramati da mister Inzaghi, questa mattina, a qualche ora da Reggina-Venezia

Viste assenze e acciaccati, dunque, le scelte si restringono soprattutto in difesa e a centrocampo. Da non escludere, per questo, il ritorno al 4-3-3, ipotesi avanzata anche dal tecnico in conferenza stampa. Lo stesso allenatore ha anche preannunciato l’utilizzo di Liotti, che probabilmente affiancherà Fabbian e Crisetig in mediana. Gagliolo out significa poi due centrali: Cionek e Camporese, con Pierozzi che si candida a una maglia da titolare, seppur non al meglio. Davanti, in caso di attacco a tre, da capire se Menez tornerà in mezzo o se starà a sinistra, con uno tra Gori e Strelec centravanti e uno tra Rivas e Canotto a destra.

Reggina-Venezia, i convocati di Inzaghi

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Girasole, Liotti, Loiacono, Paura, Pierozzi, Terranova.

: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Girasole, Liotti, Loiacono, Paura, Pierozzi, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Lombardi.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Lombardi. Attaccanti : Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec. Indisponibili: Gagliolo, Galabinov, Hernani, Majer, Obi, Ricci.