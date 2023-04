Reggina, domenica amara per le giovanili: U16 e U17 perdono e salutano i playoff

StrettoWeb

Domenica amara per le giovanili della Reggina. C’era grande attesa, oggi, per le selezioni Under 16 e Under 17, di scena al Sant’Agata rispettivamente contro Benevento e Bologna per il primo turno playoff. Le due squadre, però, hanno salutato subito la fase degli spareggi, per via delle sconfitte interne. In mattinata, 0-2 sannita contro l’Under 16. Subito dopo, poi, battuta d’arresto per l’Under 17, con lo 0-3 emiliano (poi finale) maturato già all’intervallo.

La stagione delle due selezioni amaranto, tuttavia, resta positiva, alla luce dell’ottimo risultato ottenuto nei rispettivi gironi di campionato. Tutto da decifrare ancora, invece, il cammino della Primavera, che a poche giornate dal termine, e dopo il pari per 0-0 di ieri contro il Pisa, è sempre più ultimo.