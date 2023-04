StrettoWeb

“Felice Saladini, Marcello Cardona e tutta la Reggina si congratulano con Sergio Miceli, Segretario sportivo e Team manager amaranto, per aver brillantemente superato il corso di Coverciano acquisendo così competenze da Direttore Sportivo amministrativo“. E’ quanto si legge in un tweet diffuso dai social della Reggina, che si complimentano con il Team Manager Sergio Miceli per il nuovo traguardo raggiunto.