Reggina, novità per la sentenza in Appello: il comunicato ufficiale

“La Reggina comunica che nella serata di ieri è stato definito e depositato l’Atto di Appello avverso la recente decisione del TFN. Si resta ora in attesa della fissazione della relativa udienza di discussione innanzi alla Corte Federale di Appello“.

È quanto si legge in una nota appena diffusa dalla Reggina sul sito ufficiale. Il club, dopo la sentenza in primo grado, aveva già comunicato la volontà di ricorrere ai successivi gradi di giudizio. Ora si attende l’udienza in Appello, che dovrebbe arrivare nei primi di maggio.