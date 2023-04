Reggina, le ultime novità su Sant’Agata e Granillo annunciate dal Sindaco Versace

StrettoWeb

Il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace è stato ospite di Video Touring e ha parlato, tra i vari argomenti, anche delle questioni Sant’Agata e Granillo. “Sul Sant’Agata c’è un piano di discussione già aperto con la Reggina da qualche settimana. Arriveremo a risolvere dei piccoli problemucci, venutisi a creare a causa della situazione di qualche mese addietro. Si sta lavorando anche per il rifacimento del terzo campo – con erba sintetica – che andrà a impreziosire ancora di più il centro sportivo. Mensilità arretrate? Risolveremo e ci sarà anche una novità, i rapporti con la società sono buoni”, ha detto Versace.

Relativamente al Granillo, invece, il Sindaco afferma: “le novità sono in termini di progettazione e noi dobbiamo mettere a norma l’impianto di illuminazione, che ci servirà come requisito per la prossima stagione. Stiamo già ragionando, ma anche questo è in dirittura d’arrivo, per il rifacimento del drenaggio del manto erboso, per renderlo similare a quello in cui gioca il Lamezia. Credo che una volta fatti questi ulteriori adeguamenti, non dovrebbero esserci problemi. La Reggina non ha ancora presentato il progetto, ma si potrebbe anche pensare a un altro tipo di bando, come quello fatto per il Sant’Agata. Tuttavia servono prima i due passaggi di cui sopra, illuminazione e manto erboso”.