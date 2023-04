Reggina, doppio riconoscimento: premiati Liotti e il responsabile del settore giovanile Geria

StrettoWeb

Doppio riconoscimento per la Reggina. Come si legge in una nota social amaranto, “In occasione del “Premio Calcio Giovanile”, svoltosi a Lamezia Terme, sono stati premiati il responsabile del settore giovanile amaranto Giuseppe Geria ed il calciatore Daniele Liotti (quest’ultimo, è stato insignito del premio “Ragazzo di Calabria”). La manifestazione è andata in scena nell’ambito del 6° memorial Pasquale Gallo, giovane lametino venuto a mancare a soli 17 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia”.

“Nel corso della serata, premiati anche il responsabile del settore giovanile dell’Inter Roberto Samadem ed il responsabile del settore giovanile del Catanzaro Carmelo Moro”, si legge ancora.