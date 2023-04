La Reggina lascia lo spogliatoio pulito a Perugia: “orgogliosi della nostra squadra”

StrettoWeb

“Siamo orgogliosi della nostra squadra, dello staff e dei magazzinieri anche per il loro comportamento fuori dal campo. Ecco come hanno lasciato gli spogliatoi di Perugia dopo la partita, complimenti a tutti!”. Lo scrive la Reggina, in un tweet, postando le immagini degli spogliatoi dopo il match del “Curi”, puliti e ordinati. Il club si congratula dunque con calciatori, staff e magazzinieri per il comportamento tenuto fuori dal campo.

Una pratica, questa, che comincia a diventare frequente e che non può che fare sicuramente bene al movimento, anche per il messaggio che riesce a trasmettere.