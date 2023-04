Reggina, istanza arbitrale di Alessandro Moggi per il tesseramento di due calciatori

StrettoWeb

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dall’Agente Sportivo Alessandro Moggi contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di due contratti di mandato, stipulati in data 19 luglio 2022, tra la società intimata e il suddetto istante, rispettivamente finalizzati al tesseramento dei calciatori Vittorio Alberto Agostinelli e Joel Chukwuma Obi“.

E’ quanto si legge in una fresca nota Coni relativamente all’istanza di arbitrato ricevuta e presentata dal procuratore Alessandro Moggi per quanto concerne il tesseramento di Agostinelli e Obi avvenuto questa estate. Il primo è tornato alla Fiorentina a gennaio, venendo poi girato al Cosenza; il secondo si è invece infortunato quasi subito e non ha quasi mai visto il campo, operandosi dopo la ricaduta.

Da precisare, secondo quanto appreso, che anche questa istanza nasce dal diniego del Tribunale di Reggio Calabria relativamente alla ristrutturazione del debito, la cui è omologa è attesa a breve. L’ente non ha considerato la spesa all’agente tra quelle ritenute di continuità aziendale, le uniche permesse al momento al club (come gli stipendi).

Che cosa è l’istanza di arbitrato al Coni

Tornando all’istanza di arbitrato, trattasi di una procedura che gli agenti possono presentare in caso di mancate spettanze di natura economica agli stessi relativamente a operazioni sui propri assistiti. E’ pratica comune (a marzo sono state presentate contro Venezia e Genoa, come si può vedere sul sito stesso) e, soprattutto la scorsa stagione, furono diverse le istanze presentate contro il club amaranto che, va precisato, non rischia nulla dal punto di vista sportivo.